تعطيل دوام المدارس لمدة أسبوع في كردستان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ إنه "تقرر تعطيل دوام المدارس في محافظات إقليم للفترة من 15 - 21 تشرين الأول الجاري بالتزامن مع انتخابات برلمان الإقليم".وأضافت إن "العطلة تشمل المدارس الحكومية والأهلية ويستأنف الدوام يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول الجاري".