العراق يستقبل 686 مواطنا لبنانيا عن طريق منفذ القائم

أعلنت والمهجرين، الخميس، عن استقبال 686 مواطنا لبنانيا عن طريق منفذ القائم الحدودي.





وقالت الوزارة في بيان، "استنادا لتوجيهات رئيس ووزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، تواصل كوادر الوزارة استقبال العوائل اللبنانية القادمة إلى بسبب العدوان الصهيوني الغاشم المستمر على لبنان، وذلك عن طريق منفذ القائم الحدودي".

وأضاف البيان "استقبلت الكوادر وجبة جديدة بواقع 686 مواطنًا لبنانيًا"، مشيرا الى أن "الكوادر قامت بتقديم كافة التسهيلات الضرورية لهم".