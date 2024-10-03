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العراق يستقبل 686 مواطنا لبنانيا عن طريق منفذ القائم
محليات
2024-10-03 | 12:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
383 مشاهدة
أعلنت
وزارة الهجرة
والمهجرين، الخميس، عن استقبال 686 مواطنا لبنانيا عن طريق منفذ القائم الحدودي.
وقالت الوزارة في بيان، "استنادا لتوجيهات رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني
ووزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، تواصل كوادر الوزارة استقبال العوائل اللبنانية القادمة إلى
العراق
بسبب العدوان الصهيوني الغاشم المستمر على لبنان، وذلك عن طريق منفذ القائم الحدودي".
وأضاف البيان "استقبلت الكوادر وجبة جديدة بواقع 686 مواطنًا لبنانيًا"، مشيرا الى أن "الكوادر قامت بتقديم كافة التسهيلات الضرورية لهم".
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