الموجة الثلاثينية تسيطر على العراق

– محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، درجات الحرارة في عموم البلاد ليوم غد السبت.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "درجات الحرارة ستسجل يوم غد السبت في 39 درجة مئوية وفي والمثنى وميسان والنجف 38 مئوية، وفي 37".

وأضافت ان "درجات الحرارة ليوم غد في والسليمانية 32 مئوية وفي 34 مئوية".