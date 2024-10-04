نشرة السومرية.. فتح حسابين لمساعدة غزة ولبنان وانتخاب رئيس البرلمان يثار مجددا

# الضاحية تتعرض لسلسلة غارات هي الاعنف منذ اغتيال نصرالله.. واستهدافُ طريقٍ يسلكهُ النازحون نحو سوريا# يفتح حسابين مصرفيين لمساعدة ولبنان .. ويواصل استقبال اللبنانين على ارضه وتمديد الاقامة لهم# البدري يحذر من استغلال سياسي للمال العام في الانتخابات.. ويؤكد اجماع الإطار على انتخاب المشهداني رئيسا للبرلمان# في .. عملية تسجيل وتسليم اسلحة المواطنين متواصلة في اطار السعي الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة