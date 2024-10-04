القبض على متهم اثناء تنفيذه جريمة "الدكة العشائرية" شرقي العاصمة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي تجريها قطعاتنا لتعزيز الأمن والأستقرار في جميع مناطق العاصمة بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي النزاعات العشائرية "ارهاب الاحياء السكنية"، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود حادث اطلاق نار ضمن قاطع المسؤولية، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، والانتقال الى مكان الحادث وتطويقه والقاء القبض على متهم وفق المادة ٤/٢ ارهاب اثناء تنفيذه عملية "الدكة العشائرية".واشارت الى ان "المتهم يستقل عجلة نوع "سايبا" وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وذلك ضمن "مدينة الصدر" شرقي العاصمة".واضافت، انه "تم احالة المتهم والسلاح والعجلة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".