العراق يستقبل 366 مواطناً لبنانياً عبر القائم

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، انه "استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء شياع السوداني ووزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، تواصل كوادر الوزارة استقبال العوائل اللبنانية القادمة إلى بسبب العدوان الصهيوني الغاشم المستمر على لبنان، وذلك عن طريق منفذ القائم الحدودي".وأضاف البيان، انه "استقبلت الكوادر وجبة جديدة بواقع ٣٦٦ مواطناً لبنانياً، وقامت الكوادر بتقديم كافة التسهيلات الضرورية لهم".