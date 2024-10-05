مستشار ترامب يتحدث للسومرية حول إمكانية جر العراق للحرب

نيوز – محلي

كشف غابرييل صوما المستشار الإعلامي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، حول إمكانية جر للحرب الدائرة في المنطقة.

وقال صوما لـ نيوز، ان "العراق بعيد الى الآن عن الحرب الجارية في وغزة".

وأضاف "في حال عدم تدخل فصائل المقاومة في بعمل عسكري مباشر ضد إسرائيل، سيبقى بعيداً عن الحرب الدائرة في وغزة".