ارتفاع في درجات الحرارة.. هل ستعود الموجة الاربعينية من جديد؟

نيوز – محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، ارتفاعاً في درجات الحرارة في عموم ليوم غد .

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "درجات الحرارة ستسجل يوم غد في ذي قار والمثنى والبصرة والديوانية 39 درجة مئوية وفي ميسان والنجف وبابل وواسط وبغداد 38 مئوية". وأضافت ان "درجات الحرارة ليوم غد في السليمانية 33 مئوية وفي أربيل ودهوك 34 مئوية".

