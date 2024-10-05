المرور تعلن إعادة فتح طريق حيوي في بغداد

وذكر بيان للمديرية ورد لـ نيوز، انه "بعد اكمال أعمال إعادة التأهيل، تم فتح الطريق امام سير المركبات من بوابة الكاظمية باتجاه مجسر الشعلة".وأضاف البيان، انه تم كذلك "فتح الطريق من الجسر الدوار باتجاه مجسر الشعلة".