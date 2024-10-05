القبض على متسول بحوزته 18 مليوناً في بغداد

وذكر بيان للمركز ورد لـ نيوز، انه "اثناء اجراء الممارسة الامنية من قبل دوريات مركز شرطة حي سومر وبالاشتراك مع قوات حفظ القانون تم القبض على متسول، تم ايداعه التوقيف في مركز شرطة حي سومر واثناء التحقيق معه داخل المركز وتفتيش الملابس والحقائب التي كان يحملها".واشار الى انه "تم العثور على مبلغ مالي قدره ( 18) مليون وخمسمائة الف دينار عراقي من مختلف الفئات".واضاف، انه "تم تشكيل لجنة وجرد المبلغ المالي والتحفظ عليه من قبل ضابط مركز حي سومر ".