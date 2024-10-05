هزة أرضية على الحدود العراقية –الإيرانية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "المراصد الزلزالية سجلت هزة ارضية على الحدود العراقية الايرانية"، مبينة ان "الهزة تبعد مسافة 22 كم عن الحدود العراقية، وتبعد 40 كم عن قضاء حلبجة التابع لمحافظة السليمانية بلغت قوتها 4.1".واضافت، انه "تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها "، داعية "المواطنين الابتعاد عن الشائعات والاخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية".