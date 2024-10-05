البصرة تعلن بدء استقبال العوائل النازحة من لبنان

أعلن محافظة البصرة، السبت، عن بدء استقبال العوائل النازحة من جنوبي لبنان.

وقال رئيس اللجنة الامنية في المحافظة عقيل طالب الفريجي في حديث لـ نيوز، إنه "تم البدء باستقبال العوائل النازحة من جنوب لبنان الى البصرة حيث تم استقبال هذا اليوم عشر عوائل متكونة من 100 شخص".

وأضاف أنه "بحسب المبادرة التي اطلقها المحافظة فهناك العديد من الفنادق والاماكن تم تجهيزها بكل الوسائل لتلك العوائل العزيزة".

ودعا الفريجي "كل المتضررين من الحرب الوحشية التي يقودها الكيان الصهيوني الغاصب التوجه الى البصرة وهي جاهزة لاستقبالهم".