العدل تفرج عن 740 نزيلا خلال شهر أيلول

نيوز – محليات



أعلنت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، اليوم الاحد، موقفها الشهري بعدد المطلق سراحهم خلال شهر أيلول من العام الحالي.



وقالت الدائرة في ورد لـ نيوز، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الفترة من 1 أيلول ولغاية 30 أيلول من العام الجاري، بلغ (740) نزيلا ونزيلة تم اطلاق سراحهم بقرارات تمييزية، او انتهاء مدة محكوميتهم، او بالإفراج لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية على ذلك".

