الجنائية المركزية: الإعدام لـ3 تجار المخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في ورد لـ نيوز، أن "المدان الاول ضبط بحوزته 111 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة، مبينا أن المدانين الاخرين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".