بحوزته 10 كغم من الامفيتامين.. السجن المؤبد لتاجر مخدرات في النجف

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته عشرة كيلوغرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الترويج لها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".