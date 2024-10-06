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بحوزته 10 كغم من الامفيتامين.. السجن المؤبد لتاجر مخدرات في النجف
محليات
2024-10-06 | 05:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
437 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاحد، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في
بيان
ورد لـ
السومرية
نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته عشرة كيلوغرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الترويج لها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
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