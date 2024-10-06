بغداد تختنق .. ماذا يحصل؟

نيوز – محلي

تنشر وكالة نيوز، صوراً ومقطع فيديو يظهر شوارع وهي تختنق بالازدحامات.

وامتدت طوابير السيارات الى مئات الكيلومترات خلال عودة المواطنين الى منزلهم الا ان وقت الانتظار يستمر لساعات.

وابدى مواطنون امتعاضهم من عدم إيجاد الحلول لحل ازمة الاختناقات، لافتين الى ان هذه الأزمة تزداد بشكل يومي مما يسبب بالتاخر لساعات.