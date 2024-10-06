انفجار صهريج في أربيل

نيوز – محلي

افاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانفجار صهريج في محافظة أربيل.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "صهريجا محملا بالمشتقات النفطية انفجر اليوم، اثر خلل فني على طريق خبات أربيل، ما أدى الى إصابة 6 اشخاص بجروح مختلفة".

وأضاف ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".