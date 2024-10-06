بعد قرار نقص الكاز.. قرار جديد بخصوص تشغيل المولدات في كربلاء

وجاء في وثيقة رسمية وردت لـ نيوز، انه "بناءً على المعطيات الواردة من فرع توزيع كهرباء كربلاء / السيطرة والتشغيل والحاقا بمحضر الاجتماع بالتسعيرة لشهر تشرين الأول لسنة 2024:1- يستمر بالعمل بالخط الذهبي وليس بالإمكان تحديد الخط الذهبي بساعات تشغيل محددة ولا يحق لأي صاحب مولدة الغاء الخط الذهبي متى شاء ويتعرض للمسالة القانونية خلافا لذلك.2- نظرا لنقص ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي وعدم زيادة حصة الكاز لهذا الشهر تم الاتفاق على منح استراحات وكالاتي:أ. من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.ب. من الساعة 3 فجرا وحتى الساعة 5 فجرا.ت. وفي كل الاحوال لا تتجاوز ساعات الاستراحة للفترتين اعلاه عن 3 ساعات.3. يسري ما ورد في الفقرة 2 اعلاه في الوقت الحاضر وفي حالة تحسن ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية فتلغى الاستراحات كافة ويعاد تقييم ذلك بموعد أقصاه 10 / 10 / 2024.4. تعتمد التسعيرة المعدة لهذا الشهر المقررة سابقا دون أي تغير يذكر".ادناه الوثيقة: