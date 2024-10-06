تفاصيل جديدة.. حادث انفجار أربيل يؤدي الى مصرع شخصين

نيوز – محلي

أدى انفجار الصهريج على طريق خنابات أربيل الى مصرع شخصين واصابة 4 اخرين بجروح.

وقال مصدر امني لـ نيوز، ان "حادث انفجار الصهريج على طريق خنابات أربيل الرياضي الى رياضيين شخصيين متأثرين بجراحهما واصابة 4 اخرين".