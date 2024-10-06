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صدفة أم ماذا؟.. رسالة السوداني لبايدن تزامنت مع القرار الايراني بإيقاف جميع الرحلات؟

محليات

2024-10-06 | 12:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
صدفة أم ماذا؟.. رسالة السوداني لبايدن تزامنت مع القرار الايراني بإيقاف جميع الرحلات؟
4,747 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
تزامنا مع القرار الإيراني بإيقاف جميع الرحلات الليلة، اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بياناً تضمن توجيه رسالة الى الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ما ترتكبه إسرائيل من اعمال إجرامية تهدف الى توسيع الحرب.

هل هي صدفة؟
 
وأعلنت وسائل إعلامية إيرانية، عن إلغاء جميع الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية.
 
وقالت وكالة مهر الإيرانية في خبر تابعته السومرية نيوز، انه "تقرر إلغاء جميع الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية الليلة من الساعة التاسعة من مساء اليوم إلى السادسة من صباح غد الإثنين".
 
ولم تذكر الوكالة أسباب الغاء الرحلات، في وقت تهدد إسرائيل باستهداف مواقع إيرانية ردا على القصف الإيراني الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.
 
وبعد اقل من ساعة واحدة، اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بيانا تضمن توجيه رسالة الى الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور عام على اندلاع أحداث 7 تشرين الاول.
 
وقال السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "مع مرور عام على اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023، واستمرار العدوان الصهيوني على غزّة، وامتداده إلى لبنان الشقيق، وتهديد المنطقة بأسرها، يذكّر العراق بموقفه المبكّر، الذي حذّر فيه من مغبّة سعي الكيان الغاصب إلى توسعة الحرب والصراع، ونتائج تركه يتمادى في ارتكاب الجرائم، وسط عجز المجتمع الدوليّ عن القيام بدوره".
 
واضاف، "اليوم، في ظلّ التداعيات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، نوجّه رسالتنا إلى كلّ الأصدقاء، وبالخصوص الرئيس الأمريكي جو بايدن، و دول الاتحاد الأوروبي، بأننا نقف على أعتاب منزلق خطير قد يجرّ المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة، ويهزّ الاقتصاد العالمي، ويعرّض التنمية إلى انتكاسة كبرى، لاسيما أن منطقتنا تمثل الرئة التي يتنفس منها العالم بالطاقة"، مثمنا "الموقف المهم للرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، الذي دعا فيه لوقف توريد السلاح للكيان الغاصب، والعمل على إنهاء الحرب، لأنه موقف ينبع من تقدير حقيقي لخطورة الأوضاع في المنطقة".
 
وتابع: "لقد عملت حكومتنا بجهد كبير لتجنيب العراق آثار هذا التصعيد، ونجحنا في ذلك بمعيتكم وبالتعاون مع جميع الأصدقاء في العالم، وتتطلب المرحلة الراهنة مضاعفة جهودنا، وأن يكون على رأس أولوياتنا إيقاف استهداف المدنيين، وإنقاذ المنطقة من شرور حرب لا تُبقي ولا تذر، ولن يكون فيها رابح سوى منطق القتل والتخريب والدمار"، مؤكدا أن "العراق سيواصل جهوده ومساعيه مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل المشترك من أجل التهدئة، وعدم اتساع الصراع الذي يؤثر على أمن المنطقة والعالم".
 
هذه الاحداث التي حصلت خلال اقل من نصف ساعة اثارت شكوك لدى المواطنين والمختصين عن احتمالية نية إسرائيل توجيه ضربة قوية لإيران ردا على قصف الأخيرة بالصواريخ الثلاثاء الماضي.
 
جهود كبيرة تدعو الى التهدئة واللجوء الى الحوار الدبلوماسي منعا لتوسع حرب قد ينجر بها العراق ودول أخرى.
 
فهل ستوجه إسرائيل ضربة شديدة على ايران هذه الليلة بعد الإجراءات الإيرانية ورسالة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؟

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