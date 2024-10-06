قرار من التربية يخص استيفاء المبالغ المالية للتلاميذ والطلبة

السومرية نيوز – محلي

قررت وزارة التربية، عدم استيفاء المبالغ من استلام وثيقة النقل للتلاميذ والطلبة الراغبين بالنقل الى مدرسة أخرى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي وجهت الادارات المدرسية الاهلية كافة بعدم استيفاء المبالغ من استلام وثيقة النقل للتلاميذ والطلبة الراغبين بالنقل الى مدرسة أخرى".

وأضافت ان "هذا اجراءً غير قانوني، وهو خارج ضوابط وتعليمات منح الإجازة".