قرار من التربية يخص المعيدين في السادس العلمي بمدارس المتميزين

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انها أصدرت قراراً يقضي ببقاء الطلبة المعيدين في الصف السادس العلمي في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد ومدارس المتفوقين والمتفوقات واستثنائهم من شرط معدل البقاء للعام الدراسي 2024-2025".