حرارة اربعينية في 8 محافظات.. والأنظار نحو "نزول قطبي حاد" قريبا

وبحسب تقارير هيئة الانواء الجوية، فأن درجات حرارة تبلغ 40 مئوية ستسجلها اليوم الاثنين محافظات بغداد وديالى وكربلاء وواسط والنجف والمثنى، فيما تسجل ميسان وذي قار 41 مئوية.وتشير خرائط الطقس، الى نزول قطبي كبير يتجه نحو المنطقة ومتوقع ان يضرب البلاد ليكون مركز المنخفض شمال البلاد يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وأجواء شتوية متوقعة، وفي حال ثبت التوقع سيكون هناك انخفاض كبير وملموس يستدعي الملاس الشتوية.ومن المتوقع انه حتى 10 أيام قادمة، ان تشهد محافظات العراق تقلبات وتحول في الرياح إلى جنوبية شرقية مع تحولها أحيانا إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، وترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية خصوصاً البصرة وميسان وفرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق، ومن المتوقع تكاثر السحب مطلع الأسبوع القادم ربما تصاحبها زخات أمطار.