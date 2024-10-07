الجنائية المركزية: المؤبد بحق مدان أقدم على تمويل "داعـش" بمبالغ مالية

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان أقدم على تمويل هذه العصابات بمبلغ مقداره 40 ألف دولار شهرياً من خلال قيامه بممارسة أعمال تجارية كاذبة بقصد تمويل الإرهاب".وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 37 وبدلالة المادة 1/ عاشراً من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".