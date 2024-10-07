1800 دولار مقابل العبور.. "أتاوات السيطرات" في كركوك تعود لملاحقة ناقلي الدجاج (فيديو)

وفي تاريخ (1 أيلول 2024) أطلق عدد من سائقي شاحنات نقل الدجاج الحي من كردستان الى بغداد شكاوى من تعرضهم للابتزاز وفرض اتاوات في السيطرات الممتدة من دخول كركوك وصولا الى بغداد، حيث يصل مجموع مبالغ الاتاوات الى 4 ملايين دينار.وفق ما تقدم، يبدو أن "الاتاوات" عادت للظهور من جديد، بعد انتشار مقطع فيديو متداول لأحد سائقي شاحنات نقل الدجاج وهو عالق في إحدى سيطرات محافظة كركوك رفقة 17 سائقا آخر، مؤكدا انهم أمام أمرين إما دفع الاتاوة أو انتظار موت الدجاج.وخلال مقطع الفيديو، يؤكد السائق أن السيطرة الأمنية في كركوك اشترطت على السائقين دفع مبلغ 1800 دولار مقابل كل شاحنة تعبر باتجاه العاصمة بغداد.وبعد ذلك، جدد السائق خلال حديثه في الفيديو مناشداته الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة ومحاسبة السيطرات الأمنية التي تبتز السائقين مقابل مبالغ مادية من دون وجه حق.