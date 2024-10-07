جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كيلو وثمانين غراما من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة".وأضاف المجلس، أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ٢٨/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".