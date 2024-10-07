تظاهرة للخريجين في بابل (صور)

نيوز – محليات



تظاهر المئات من الخريجين في محافظة بابل، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، للمطالبة بإضافة ملحق الاستثناء الذي منحه رئيس الوزراء في مركز مدينة الحلة بالمحافظة.

ويقول مراسل السومرية، ان المئات من الخريجين في محافظة بابل، خرجوا بتظاهرة للمطالبة بإضافة ملحق الاستثناء الذي منحه رئيس الوزراء في مركز مدينة الحلة بالمحافظة.



الصور ادناه: