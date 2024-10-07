كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار شمول المواد المنزلية بالتعداد السكاني؟

نيوز – محلي

لاق قرار شمول المواد المنزلية بالتعداد السكاني، ردود فعل لدى الكثير من المواطنين وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية والتشكيك بهذه الإجراءات.

وتساءل رواد التواصل الاجتماعي "هل هو جرد اثاث ان تعداد سكاني؟"، لافتا الى ان "هذه لعبة لمعرفة كيفية يعيش الشعب بالرفاهية".

وذكرت احدى المدونات في تعليق ساخر "التعديد سيشمل القايش والواتر بم (قاصدة به أجزاء من مبردة الهواء)".

وذكر اخر ان "أي معلومات عن عدد الأشخاص لا يبوح بها الى فرق التعداد السكاني".

فيما أوضح اخر ان "هذا الاجراء جرد لملكية الفرد العراقي ومستوى خط الفقر"، متسائلا "لماذا يتم تجاهل محاسبة السراق وعدم تفعيل قانون من اين لك هذا".

وتساءل مدون جديد "ما هو المغزى من جرد هذه المقتنيات؟.. هل هي تحدد العدد الفعلي للسكان؟"، متوقعا "هناك قضية اكبر".

وبين احد المواطنين ان "التعداد السكاني ليس فقط معرفة عدد السكان وانما معرفة مستوى معيشة كل فرد ومعرفة مستوى الفقر الموجود ومستوى الرفاهية التي يعيشها المجتمع ككل".