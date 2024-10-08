الكشف عن أسباب انتشار رائحة الكبريت في سماء بغداد وبعض المدن

وقال عطية في منشور عبر فيسبوك تابعته نيوز، انه مع تحول الرياح جنوبية شرقية وسكونها، تنتشر على فترات رائحة كبريت كريهة في اجواء العاصمة وسببها الرئيس هو:أولا: تواجد معامل الطابوق جنوب وشرق بغداد وتلك المنتشرة في مناطق عشوائية في مدن الفرات الاوسط والجنوب.. تستخدم الوسائل البدائية الضارة للبيئة في صناعاتها.ثانيا: حرق النفايات بصورة عشوائية.ثالثا: تواجد مصفى الدورة جنوب بغداد.رابعا: يحدث أحيانا هبوط الدخان البركاني الناتج عن نشاط أحد البراكين جنوب اوروبا مثلا، وهذا لا يحدث دائما ويشمل عموم منطقتنا.