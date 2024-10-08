بتهمة الرشوة.. السجن 4 سنوات بحق مدير مخدرات البصرة السابق

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان القضاء أصدر حكما قضائيا بالسجن 4 سنوات بحق مدير مكافحة المخدرات بمحافظة البصرة السابق بسبب تقاضيه الرشوة.وبحسب المصدر، فان المدير السابق وهو ضابط برتبة عميد حوكم في محكمة قوى الأمن الداخلي التي احالته للمحاكم المدنية وتم الحكم عليه.