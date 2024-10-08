إغلاق أكبر معمل للطرشي في النجف.. وجدوا به 15 طنا من العفن (صور)

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، إن "الفرق التابعة للجهاز ضبطت أكثر من 15 طنا من مادة الطرشي والخل غير موافقة لشروط والسلامة الصحية وغير قابلة للاستخدام البشري".وأضاف الجهاز، "كما تم ضب 5000 لتر من مادة ماء الورد في نفس المعمل غير المجاز رسميا"، مشيرا الى "إتلاف المواد وغلق المعمل ومحاسبة ذوي العلاقة".