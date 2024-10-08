رسالة من السيد الصدر بعد افتتاح مضيف آل الصدر في لبنان

نيوز – محليات



وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، رسالة بعد افتتاح مضيف آل الصدر في لبنان.



الرسالة ادناه: تنفيذاً لتوجيهات السيد مقتدى الصدر، يواصل موكب آل الصدر في جمهورية لبنان الشقيقة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للأحبة المتضررين.