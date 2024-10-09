إعادة فتح جسر الجادرية من الكرخ باتجاه الرصافة

وقالت المديرية في بيان مقتضب ورد لـ نيوز، إنه "تم فتح جسر الجادرية صباح اليوم، أمام حركة سير المركبات من جانب الكرخ باتجاه الرصافة بعد ان كان يخضع لأعمال تأهيل وصيانة".وكانت المديرية أعلنت في وقت سابق عن إغلاق جسر الجادرية في الجانب المؤدي من الكرخ باتجاه الرصافة، عازية ذلك الى عمليات التأهيل والصيانة.