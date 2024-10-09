تتألف من 11 صفحة.. إليك نسخة رسمية من استمارة التعداد السكاني

لقراءة استمارة التعداد السكاني:تستمر المساعي الحثيثة لإجراء التعداد السكاني في العراق، رغم فشل الأمر طوال العقدين الماضيين لأسباب مالية وأمنية وصحية، بحسب وزارة التخطيط، لكن الحكومة تبدو جادة هذه المرة في تحقيقه.يذكر أن آخر إحصاء للسكان في العراق كان عام 1997، وأظهر أن عدد السكان هو 22 مليون نسمة، ولم يجر أي إحصاء بعد ذلك لغاية الآن.