منصة "لوحتك لبيتك" في العراق تتفاعل.. أكثر من 1200 طلب خلال أسبوع

وقال مدير شعبة العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامَّة العقيد حيدر شاكر إنَّ مديرية المرور العامَّة باشرت اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل عملية تبديل لوحات المركبات من اللغة العربية إلى الإنكليزية.وأشار إلى توجيه مدير عام المرور في السعي لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب المركبات من خلال إطلاق منصَّة (لوحتك لبيتك) التي بلغ عدد الطلبات المقدَّمة لها أكثر من (1200) طلب خلال أسبوع واحد، إذ يتمكّن المواطن من خلالها من التقديم لغرض استبدال لوحة مركبته وعبر بوابة (أور)، منوِّهاً بأنه يقوم بإدخال المعلومات المطلوبة ليتمَّ بعدها إرسال رقم تحقق إلى هاتف المواطن، ومن ثمَّ دفع الرسوم المخصَّصة، ليقوم فريق من المرور بزيارة منزله وإنجاز المعاملة.وبيَّن شاكر أنه بعد إكمال الإجراءات السابقة يتمّ طبع اللوحات في المعمل ومن ثم الاتصال به وتسلّمها بشكل مباشر، مؤكّداً وصول عدد اللوحات المثبتة ضمن هذه الخدمة منذ إطلاقها في نهاية شهر أيلول الماضي إلى (371) لوحة.وأضاف أنَّ المديرية تعمل قريباً على إطلاق تطبيق المرور الذكي الذي سيكون مخصَّصاً لتسجيل المخالفات المرورية إلكترونياً باستخدام الكاميرات الذكية، ويمكن المواطن من خلاله الاستعلام عن الغرامات المرورية، لافتاً إلى أنَّ العمل مستمر بنصب رادارات السرعة على طول الطرق السريعة للحدِّ من الحوادث المرورية التي أشّرت انخفاضاً مقارنة بالسنوات السابقة.