قناة إسرائيلية تضع السيد السيستاني ضمن قائمة الاغتيالات.. إليك التفاصيل

وظهرت صورة السيد السيستاني إلى جانب صور لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ونعيم قاسم نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، والمرشد الإيراني السيد علي الخامنئي.وظهرت علامة "هدف" على رأس كل واحد من هؤلاء ضمن الصور المنشورة، دون أن تفسر القناة الإسرائيلية سبب وضع السيد السيستاني ضمن قائمة الاغتيالات.كما ان الصور ظهرت أثناء حديث مراسل للقناة اليمينية عن الرد "الإسرائيلي" المحتمل على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل الثلاثاء الماضي.وفي هذا الصدد، أشار مراسل القناة إلى "اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لإيران، ولكن لم يتم تحديد الأهداف التي ستتم مهاجمتها"، مضيفا أنه "من غير الواضح متى سيتم تنفيذ الهجوم".وقال المراسل: "طالما لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذين الأمرين (تحديد الأهداف وموعد الهجوم) ، فإن كل الاحتمالات على الطاولة".ولم يسبق أن تحدثت "إسرائيل" عن السيد السيستاني كأحد أهداف الاغتيال رغم أن عددًا من مسؤوليها أوردوا جميع الأسماء الأخرى باعتبارها "أهدافًا" محتملة. والمعروف أن القناة 14 الإسرائيلية مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.والسيد السيستاني، مواليد عام 1930، مرجع ديني للشيعة الاثني عشرية الأصولية، ويقيم في مدينة النجف وسط العراق، التي تعد مركزًا لمدارس العلوم الدينية الرئيسية تسمى "حوزة النجف"، وهو من أكثر الشخصيات تأثيرًا في البلاد نظرًا لامتداد مرجعيته الدينية.