بارزاني يفتح طريقاً ستراتيجياً تابعاً لاربيل

افتتح رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني طريق (خليفان - سپيلك) بعد الانتهاء من إنجازه.

وقال مراسل السومرية، ان "بارزاني افتتح طريق (خليفان - سپيلك) بعد الانتهاء من إنجازه".



وأشار الى ان "هذا الطريق يعد أحد المشاريع الاستراتيجية لإدارة سوران التابعة لمحافظة أربيل".