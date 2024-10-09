الاعرجي يشدد: المرجعية لها ثقلها ولا يمكن بأي حال التعرض لهذه المكانة

الاعرجي في له: "تأكيدا لموقف الحكومة العراقية ، نرفض وبشكل قاطع المساس بمكانة مرجعيتنا الدينية العليا، وما يصدر بحقها".وأضاف "نشدد على ان المرجعية الدينية في والعالم الإسلامي لها مكانتها واحترامها وثقلها ولايمكن باي حال من الأحوال التعرض لهذه المكانة، لما يشكله من خطر يهدد الرموز الدينية وبالتالي يمثل تهديدا صارخا بحق المراجع الدينية التي مازالت تنادي بالسلم وعدم التعرض لأرواح الأبرياء في كل بقاع الأرض".