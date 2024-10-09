ما هي أيام العطل الرسمية المتبقية للعراقيين خلال هذا العام؟

نيوز – محلي

تنشر وكالة نيوز، ما تبقى من عطل رسمية للعراقيين خلال هذا العام وفق قانون العطل الرسمية الذي صوت عليه مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

وما تبقى من عطل للعراقيين هي: -حظر التجوال يومان في 20 و21 من تشرين الثاني المقبل بسبب اجراء التعداد السكاني.

-العيد الصغير الذي سيكون ليومين من تشرين الثاني للمكون الصابئي

-الجمعة الأولى من شهر كانون الاول والذي سيكون عيد الصيام للطائفة الايزيدية

-يوم الـ25 من كانون الأول المقبل والذي سيكون ميلاد السيد المسيح وعطلة لابناء الديانة المسيحية.

