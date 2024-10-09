ثلاث محافظات تستقبل سكانها من ديبكة

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عن إعادة 00) نازح من مخيمات اربيل إلى مناطقهم الأصلية في ثلاث محافظات.

وقالت وزيرة الهجرة إيڨان فائق جابرو في بيان ورد لـ نيوز، ان "(501) نازحاً عادوا من مخيم (ديبكة) في محافظة أربيل باقليم كردستان إلى مناطق سكناهم الأصلية في أقضية ونواحي محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، بالتعاون مع سلطات الإقليم والأمم المتحدة". ووجهت الوزيرة، "بشمول العائدين بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية لدعم الاستقرار في مناطق العودة".

