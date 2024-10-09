المحتوى الهابط يتمكن من "اية الشمري".. الحبس لمدة 4 أشهر

وقال المصدر لـ نيوز، انه "بعد جهود لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية ومتابعة اصحاب المحتويات المسيئة في مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر القضاء العراقي حكما بالحبس 4 أشهر على البلوكر المدعوة (اية الشمري) بتهمة المحتوى الهابط".وفي وقت سابق، قررت لجنة محتوى الهابط في وزارة الداخلية، اتخاذ إجراءات قانونية بحق المدعوة اية الشمري وهي إحدى الشخصيات المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومعروفة بمقاطع فيديو ومقالب ويوميات تنشرها على الصفحات التابعة لها، كما اشتهرت بعدة جمل أصبحت "ترند" في وقتها على مواقع التواصل.