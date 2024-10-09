في البصرة.. ضبط مخدرات بشحنة أثاث واعتقال متاجر بها

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن ضبط كمية من المخدرات في شحنة أثاث واعتقال متاجر بها بمحافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "باشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري واستناداً إلى توجيهات مدير عام المخدرات اللواء احمد الزركاني وبتنسيق دولي .. مديرية مخدرات البصرة تضبط (7) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف البيان أن الكمية "تم اخفاؤها في شحنة اثاث بطريقة مبتكرة"، مشيرا الى "القاء القبض على المتاجر بها في البصرة".