شوارع جيدة نوعا ما.. نظرة على حركة المرور ومواقع ازدحامات بغداد الان

نيوز-محليات



تشهد شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الخميس، حركة مرورية جيدة نوعا ما، خصوصا بعد افتتاح جسر الجادرية وانتهاء اعمال الصيانة، فيما شهدت العاصمة عقد ازدحام لاتتجاوز الـ3 عقد، مقابل ازدحامات أخرى قصيرة ومتناثرة ولا تشكل اختناقات مرورية.





سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي



جسر الطابقين



سريع المطار



تقاطع جامعة بغداد



شارع المنصور لغاية معرض بغداد



محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية النهضة



شارع الرشيد



شارع وزارة الصحة وشارع الوزيرية وجميع شوارع باب المعظم



خدمي مطار المثنى والشارع من جسر 14 رمضان الى مقبرة الشيخ معروف



جسر سريع أبو غريب



شارع 14 تموز ونفق العلاوي





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتيجسر الطابقينسريع المطارتقاطع جامعة بغدادشارع المنصور لغاية معرض بغدادمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية النهضةشارع الرشيدشارع وزارة الصحة وشارع الوزيرية وجميع شوارع باب المعظمخدمي مطار المثنى والشارع من جسر 14 رمضان الى مقبرة الشيخ معروفجسر سريع أبو غريبشارع 14 تموز ونفق العلاوي