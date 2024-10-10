منذ 2020.. الحسيني يؤكد: الموانئ فيها مواد خطرة شديدة الانفجار

وقال الحسيني خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الموانئ فيها مواد خطرة شديدة الانفجار موجودة منذ 2020 وحذرت الحكومة منها لكن التعاطي مع الامر كان ضعيفا".وبين، ان "أول من نفى وجود هذه المواد دائرة الامن الوطني في البصرة والتي هي ممنوعة من دخول الموانئ منذ عهد الكاظمي".ولفت الى ان "وجود الامن الوطني داخل الموانئ مهم جداً وضروري لأنه يحد من ظاهرة الفساد الموجود فيها"، مردفاً ان "اللجنة التي قامت بزيارة الموانئ تجولت لمدة ساعتين حول الأرصفة فقط وأعلنت خلوها من هذه المواد".وأشار الحسيني الى ان "هذه المواد استوردتها وزارة النفط وبعد ذلك اكتشفوا انها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة ولم تعاد الى الشركات التي أتت منها لذلك هي من تتحمل المسؤولية وعليها اعادتها لتخليص العراق".وبين ان "هناك الكثير من المواد التي تم إدخالها خلال الاحتلال الأمريكي وهي قابلة للانفجار ومسرطنة والبعض منها دفنت في بادية السماوة".