في نينوى.. ضبط 200 ألف حبة مخدرة واعتقال متاجر بها

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، عن ضبط 200 ألف حبة مخدرة واعتقال متاجر بها في محافظة .

وقالت المديرية في بيان، "بقرارات قضائية صادرة من التحقيق المركزية في الرصافة وبإشراف استخباري دقيق من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري نفذ قسم الخاصة وقسم المراقبة السرية التابعين إلى مقر المديرية العامة لشؤون المخدرات استناداً إلى توجيهات مديرها العام المباشرة على ارض الميدان عملية نوعية ذات عمق استخباري بجهد متواصل استغرق لمدة (7) ايام متتالية".

وأضاف البيان "أسفرت عن ضبط (200,000) حبة كبتاجون مخدرة وإلقاء القبض على المتاجر بها في نينوى".