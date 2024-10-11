الحرارة مستمرة في 5 محافظات.. ما هي توقعات الطقس؟

نيوز – محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المحافظات.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس الاحد المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت ان "الطقس ليوم الاثنين سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابعت ان "درجات الحرارة ستسجل يوم غد السبت في ذي قار والمثنى والبصرة وميسان والديوانية 40 مئوية وفي النجف وبابل وكربلاء وبابل وواسط وديالى 39 مئوية، فيما ستسجل بغداد 38 مئوية".

وأضافت ان "درجات الحرارة ليوم غد في ودهوك السليمانية 32 مئوية وفي أربيل ونينوى 35 مئوية".