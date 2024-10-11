تحديد موعد إعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات والمعاهد

نيوز – محلي

حددت وزارة التعليم العالي، موعد إعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات والمعاهد.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية محمود القيسي في خبر تابعته نيوز، ان "وزارة التعليم العالي حددت الأسبوع المقبل موعدا لإعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية".

يذكر ان وزارة التربية أعلنت في وقت سابق نتائج الدور الثاني للمرحلتين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي، فيما وافق مجلس الوزراء ووزارة التربية، على اجراء دور ثالث لمرحلة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي للعام الدراسي 2023- 2024.