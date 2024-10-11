بغداد.. جهود لإزالة الغبار عن قلب المدينة التاريخي (صور)

في العاصمة العراقية بغداد التي عصفت بها لسنوات انفجارات بسيارات مفخخة وهجمات انتحارية شبه يومية وصراعات سياسية وطائفية، لم يكن التخطيط المُدُني والحفاظ على التراث من ضمن أولويات الدولة.لكن مع عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي في المركز الحضري الذي يسكنه اليوم أكثر من تسعة ملايين شخص ويُعدّ ثاني أكبر عاصمة عربية من ناحية عدد السكان، توسّعت مروحة الاهتمامات.في ظلّ حرّ شديد، كان حوالي ثلاثين طالباً ومصوّراً يشاركون في جولة نظمها "نادي المعماريين الشباب".ويقول الطالب في الجامعة التكنولوجية في بغداد عبد الله عماد (23 عاماً)، وهو أحد منظّمي الجولة، لوكالة "فرانس برس": "نريد أن نظهر للناس ما تحتويه بغداد من عمارة إسلامية وقيمتها وهويتها".من أبرز محطات الجولة: القصر العباسي الواقع على ضفاف نهر دجلة والذي يعود بناؤه إلى أكثر من 800 عام بباحته الواسعة وأروقته الحامية من لهيب الشمس والمنقوشة أسقفها بالزخرفات العربية والأشكال الهندسية الدقيقة والمعقّدة، بالإضافة إلى مسجد مرجان والباب الوسطاني، وهو بوابة تاريخية بُنيت حوالي القرن الثاني عشر ضمن مشروع أسوار عملاقة شُيّدت لحماية العاصمة العباسية.تحت قبة الباب الوسطاني المهيبة المشيّدة بحجر اللبنة، تفرّق الحضور بعدما استمعوا لشرح قدّمه الأستاذ موفق الطائي (83 عاماً)، وأخرجوا هواتفهم وكاميراتهم لالتقاط صور في الموقع التاريخي.ويشرح الطائي أن عملية البناء استغرقت 130 عاماً، وتناوب عليها الخلفاء "المستظهر بالله والمسترشد بالله والناصر لدين الله".ويضيف: "أثارت الحروب في العراق إحباطات لدى الناس، إذ لم يكن بالإمكان أن نسأل شخصا ما عن رأيه بالقوس المعماري فيما ابنه ذاهب إلى جبهة" القتال.ويرى أن الحفاظ على التراث يساهم اليوم في نشر الوعي حول "الهوية الوطنية"، ويشكّل كذلك عاملا اقتصاديا جاذبا للسياحة.وينظّم "نادي المعماريين الشباب" منذ سنة تقريباً، ندوات وجولات في شوارع بغداد وأزقة الأسواق القديمة.ويقول عماد: "في السابق، كان الاهتمام بهذه الأمور قليلاً وحتى شبه معدوم، لكن بدأ الاهتمام يزداد حالياً"، "لأن بغداد بدأت تستقرّ" بعد كل "الأحداث الأمنية" التي شهدتها على مدى عقود.وتؤكد المهندسة المعمارية فاطمة المقداد (28 عاماً) الاهتمام المتزايد بالتراث العراقي الذي أُهمل لفترات طويلة، قائلة "عندما نرى شباب مهتمين بهذا الموضوع، نتأمل بالخير لإحداث تغيير في ما يتعلق بالتراث والحفاظ عليه".وتضيف: "عندما يتصفّح الشباب شبكة الإنترنت، يرون كيف تهتم الأمم بتراثها، وهم يريدون ويستحقون الشيء نفسه".وتتابع: "أصبح هناك وعي بأن العراق يحتوي على مواقع تستحق الزيارة وأنه من غير الضروري السفر إلى الخارج من أجل السياحة".في منطقة الرصافة بوسط بغداد على الضفة الشرقية لنهر دجلة، تعلو مبان خرسانية تعود لستينات القرن الماضي إلى جانب واجهات مزخرفة وشرفات أنيقة من مطلع القرن الماضي.