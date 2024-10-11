العتبة الحسينية تعلن تجهيز 12 ألف سلة غذائية من مواد الإغاثة للشعب اللبناني

وقال رئيس القسم عدنان قحطان النقيب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حسب توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي والأمين العام للعتبة الحسينية حسن رشيد العبايجي تم تجهيز الوجبة الثانية من مواد الإغاثة التي تتضمن سلال غذائية وعددا من المواد الأخرى لمساندة الشعب اللبناني".وأضاف، أن "عدد السلال الغذائية بلغ أكثر من (12) ألف سلة، وتحتوي السلة الواحدة على (14) مادة غذائية، فضلا عن مواد صحية وبطانيات وفرش وكل ما يحتاج إليه من مواد إغاثية"، لافتاً إلى أن "ملاكات القسم تواصل العمل بوتيرة عالية لإكمال جميع المهام الموكلة لها خدمة للإنسانية ولما يمر به الشعب اللبناني".