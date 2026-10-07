مصدر: سحب يد مدير مطار بغداد الدولي

وقال المصدر لـ ، ان "وزير النقل وهيب سلمان اصدر امرا بسحب مدير علي حبيب".وأضاف أن "القرار استند إلى أحكام المادة 17/أولاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ صدوره في 7 تشرين الأول 2026".